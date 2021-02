Sammlung des CVJM in Murr Altpapier wirft für Vereine weniger ab

Murr - Danke – das ist das Wort, das der Murrer CVJM-Vorsitzende Andreas Nägele unbedingt weitergeben will: vor allem an die Spender, die ihr Altpapier dem CVJM vor wenigen Tagen ablieferten. Es war die erste Sammlung in Murr nach der Vertragskündigung durch die Abfallverwertungsgesellschaft Ludwigsburg (AVL), von der alle Vereine im Landkreis mit dem Ende des Jahres 2020 betroffen waren. Nägele beziffert den Einnahmerückgang für seinen Verein auf rund 30 Prozent. Trotzdem ist er froh, dass so viele Spender dem CVJM die Treue hielten und sogar ein Drittel mehr Altpapier als sonst ablieferten.