Blickwinkel zu Altpapier-Sammlungen Zu leise

Bottwartal - Samstagmorgen. An unserem Treffpunkt beginnen die Motoren der Traktoren zu knattern. Wir klettern auf die Anhänger und der wilde Ritt beginnt. Zumindest fühlt es sich so an. Der Fahrtwind bläst ins Gesicht, unsere Müdigkeit wird aus dem Körper geschüttelt. In Gruppen schwärmen wir als Verein aus. Die Aufgabe: Den Ort von Altpapier befreien. Mal legen die Bürger ein paar Zeitungen raus. Mal stapeln sich gefüllte Kartons. Wir laden alles auf, um das Papier später in Containern zu verfrachten. Die Belohnung folgt am Ende: Alle Helfer werden von weiteren Vereinsmitgliedern bekocht. Das ist nicht nur lecker und lädt den Akku auf, es ist auch gesellig.