Prüfung für Hund und Besitzer Ausbilder befürworten den Führerschein

Eine gute Erziehung ist unerlässlich

Auch Ina Wiedmann vom Boxer Klub Oberstenfeld würde einen Hundeführerschein begrüßen. „Es ist wichtig, dass Hundebesitzer an die Hand genommen werden“, sagt sie. Oft fehle es da nämlich an Basiswissen, wie beispielsweise zum Thema Versicherung und Impfpflicht. Weil eine gute Erziehung unerlässlich ist, betreut sie als Trainerin Hund wie auch Mensch. Die Anfrage sei groß und sie tue, was sie kann, „aber wir machen das ehrenamtlich“. Beim Bundesverband, zu dem der Oberstenfelder Verein gehört, rechne man schon länger mit der Einführung eines Führerscheines. „Es wurden deshalb bereits Strukturen geschaffen.“ Einen Hundeführerschein zu machen werde die Besitzer Geld und Zeit kosten, das ist klar. so Wiedmann: „Wer diesen Aufwand nicht haben möchte, der sollte sich auch keinen Hund zulegen.“