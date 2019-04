Oberstenfeld Laufsteg für vier Pfoten

Unterdessen werden in den beiden Ringen nacheinander insgesamt 86 Rüden und Hündinnen in verschiedenen Altersklassen, in der Gebrauchshundeklasse und der Siegerklasse den fachkundigen Augen der Jury aus Körmeistern und Zuchtrichtern vorgeführt. Gewertet werde neben Körperbau, Gebiss und Augen auch der Gang, erklärt Ina Wiedmann, die Erste Vorsitzende des Boxerclubs Oberstenfeld und der Landesgruppe Baden-Württemberg. Damit die Jury nicht weiß, aus welcher Zucht der Hund stammt, haben die Tiere vorab Nummern bekommen.