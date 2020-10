Unterricht für Welpen in Steinheim Mit liebevoller Konsequenz zum Ziel

Später im Gespräch betont Sandra Rill, sie wolle mit ihrer Arbeit erreichen, dass die Besitzer lernen, dass ihr Hund ein Tier ist und kein Kind. Woran sie das erkennt? „Daran, dass die Besitzer ,Bitte’ und ,Danke’ zu ihrem Hund sagen.“ Oder sich viele Dinge einfach so gefallen ließen. Diese Beobachtung mache sie ganz extrem seit etwa zehn Jahren.

Als weiteres Phänomen, das ganz aktuell aufgetreten ist, beobachtet die Hundetrainerin: „Seit Beginn der Corona-Pandemie haben viel mehr Leute einen Hund angeschafft als sonst.“ Die vergangenen Jahre hätte sie maximal 30 Hunde im Training gehabt – Welpen und Junghunde zusammengenommen. Jetzt seien es rund 45. „Langsam gehen uns die Trainer aus“, berichtet sie weiter.

Ebenfalls bedingt durch die Pandemie und strengen Vorgaben müsse sie nun den Welpenkurs, den Hunde bis zum Alter von zehn Monaten besuchen dürfen, auf zwei Gruppen aufteilen. Der Grund dafür sei, dass aktuell höchstens 20 Menschen zusammen mit ihren Hunden trainieren dürften, unabhängig von der Größe des Platzes. Anfangs nach dem Lockdown seien pro 1000 Quadratmeter fünf Personen erlaubt gewesen, später zehn. Die Einteilung der Gruppen wird Rill abhängig von Alter und Rasse der Welpen vornehmen. Schließlich passe „das Spielverhalten eines acht Monate alten Golden Retrievers einfach nicht so gut zu dem eines acht Wochen alten Welpen einer kleinen Rasse“. Dass Hundebesitzer nach einer geplanten neuen Verordnung ab dem nächsten Jahr zweimal täglich für eine Stunde mit ihrem Hund spazieren gehen müssen, hält Rill für nicht umsetzbar: „Wer soll das denn kontrollieren?“

Zwischenzeitlich hat Julie, eine schwarze, 16 Wochen alte Havaneser-Hündin, den roten Tunnel durchquert. Begeisterte „Feiiiiin“- und „Priiiiima“-Rufe zeugen von ihrem Erfolg. Die Besitzer Gabi Socci mit Tochter Ilaria aus Benningen sind an diesem Tag zum dritten Mal beim Kurs für die Kleinsten. Schon seit zwei Monaten nehmen dagegen Elke Weimann und ihre Tochter Luzie aus Marbach an der Welpengruppe teil, um mit ihrer fünf Monate alten Französischen Bulldogge zu üben. „Der Platz hier ist wunderschön – weitläufig und beschattet“, sagt Elke Weimann. Insgesamt drei verschiedene Trainer habe sie hier im Kurs schon erlebt und alle hätten einen sehr professionellen Eindruck gemacht.

„Hört bitte alle einmal zu“, ruft Sandra Rill gegen Ende des Kurses während der Freispiel-Phase, in der die Welpen in einem geschützten Rahmen soziale Kontakte pflegen, toben und sich ausprobieren können. „Der Traubentrester, den viele Weingärtner in Häufchen am Weinberg zurücklassen, besteht zum Großteil aus Traubenkernen, die in dieser Menge für Hunde hochgiftig sind.“ Also: „Lasst eure Hunde jetzt bei Spaziergängen im Weinberg auf jeden Fall an der Leine!“