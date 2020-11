Prinzessin Diana Das Interview, das die Windsors ins Mark traf

Doch dann teilte die Prinzessin heftig aus. Der eigentliche Grund für ihre gescheiterte Ehe sei die Geliebte ihres Mannes gewesen: „Nun, wir waren zu dritt in dieser Ehe – deshalb war es ein bisschen überfüllt.“ Ein Satz, der in seiner resignierten Süffisanz auf Englisch noch besser klingt: „Well, there were three of us in this marriage – so it was a little bit crowded.“

Vertraute von Prinz Charles versuchten nach dem Interview, das katastrophal angekratzte Image des Thronfolgers zu reparieren: Diana sei eine gute Schauspielerin, die ihren Schmerz zur Waffe umschmiedete. Zu jeder Geschichte gebe es zwei Seiten. Nicholas Soames, ein Freund von Charles und damals Staatssekretär im Verteidigungsministerium, sprach vom „Schauspiel eines angeblichen Opferlamms, das an Verfolgungswahn grenzt“. Besonders hart traf „Team Charles“, dass Diana dem Prinzen von Wales die Eignung für den Thron absprach: „Es ist eine sehr anspruchsvolle Rolle, Prince of Wales zu sein, aber es ist noch viel anspruchsvoller, König zu sein.“ Da sie ihren Noch-Ehemann kenne, sei sie sich nicht sicher, ob er dem „Top-Job“ gewachsen sei.

„Ich wäre gerne die Königin der Herzen“

Als Martin Bashir Diana fragte: „Glauben Sie, Sie werden jemals Königin sein?“, wurde der Begriff geprägt, der untrennbar mit der 1997 so tragisch und so jung verstorbenen Prinzessin verknüpft ist. Diana antwortete: „Ich wäre gerne die Königin der Herzen.“

Noch heute ist Bashirs Interview umstritten. Dianas Bruder, Charles Spencer, wirft dem TV-Journalisten vor, sich die Zusage der Prinzessin zu dem Gespräch mit unlauteren Mitteln erschlichen zu haben. Gefälschte Kontoauszüge und andere Unterlagen sollten demnach den Eindruck erwecken, Menschen wären dafür bezahlt worden, Informationen über Diana preiszugeben. Die BBC weist die Vorwürfe zurück und präsentiert ihrerseits eine handschriftliche Notiz der Prinzessin von Wales, die Bashir entlasten soll.

1995 war das Interview der Tropfen, der für die Queen das Fass zum Überlaufen brachte: Die öffentliche Meinung über die Monarchie war am Tiefpunkt, während die meisten Herzen Diana zuflogen. Elizabeth II., tief getroffen vom Vertrauensbruch ihrer Schwiegertochter, forderte von ihrem Sohn und Diana die Scheidung. Das Paar stimmte zu. Keine zwei Jahre später war Diana tot – verunglückt in einem Tunnel in Paris, nachdem sie und ihr Partner Dodi Al Fayed in einer Limousine von Paparazzi durch die Stadt gejagt wurden.