Prinzessin Diana Diese Kleider sind Modehistorie

Viele Kleider der 1997 tödlich verunglückten Prinzessin von Wales haben diesen Effekt: Man erinnert sich an sie – obwohl es Jahrzehnte her ist, dass Diana sie trug. Das „Travolta-Kleid“ ist auch so ein Teil: Ein tintenblaues Samtkleid von Victor Edelstein, in dem Diana 1985 bei einem Staatsbankett im Weißen Haus mit John Travolta, dem Star von „Saturday Night Fever“ tanzte.