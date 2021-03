Pressestimmen zum VfB Stuttgart „Effizienter VfB träumt von Europa“

Lesen Sie hier: Die Stimmen der Beteiligten zum Spiel

„Kalajdzic knackt Bobic-Rekord“, lautet die Überschrift in der „Bild“. Weiter heißt es: „Aufsteiger Stuttgart gewinnt das Südwest-Derby gegen Hoffenheim 2:0. Sasa Kalajdzic (23) knackt Stuttgarts Tor-Rekord von Fredi Bobic aus der Saison von 1995/96 und trifft zum 7. Mal in Folge. Er kündigte an, eine Sachertorte mit in die Kabine zu bringen.“

„Im „Ländle“ regieren die Schwaben“, titelt die „Rhein-Neckar-Zeitung“. „Die TSG Hoffenheim lässt sich am Wahlsonntag beim 0:2 in Stuttgart zu leicht auskontern. Ein bitterer Abend.“

„Europa ade, TSG?“

„Heidelberg24.de“ geht auf die sanften internationalen Ambitionen des Teams aus dem Kraichgau ein: „Europa ade? TSG Hoffenheim zu harmlos – Pleite beim VfB Stuttgart“, überschreibt das Portal seinen Artikel. Weiter heißt es: „Durch die Niederlage hat es die TSG verpasst, den Rückstand auf die internationalen Plätze zu verkürzen. Der VfB bleibt indes weiter oben dran.“

Wir haben Fotos zum Spiel VfB gegen 1899 Hoffenheim. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie!