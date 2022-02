Preiswertes Wohnen Bürgergenossenschaft soll bald starten

Die Mitgliedsgemeinden können für die kommenden Bauprojekte kommunale Grundstücke zur Verfügung stellen, wie dies die Apfelbachgemeinde nun tun wird – als sogenannte Sacheinlage zum Verkehrswert. Die Grundstücke werden dadurch Eigentum der Genossenschaft, die Kommune erhält dafür Anteile, die mindestens 40 Jahre lang zu halten sind. Will die Gemeinde wieder ausscheiden, wird der Gegenwert der Anteile ausbezahlt.

Erst kommen die Leitungen, dann der Verkauf

Was das Areal in Affalterbach angeht, steht allerdings nur das vordere Drittel des Areals zur Verfügung. „Der Rest soll am Markt verkauft werden“, sagt Bürgermeister Steffen Döttinger. Damit wird die Planung für drei Häuser mit bezahlbaren Wohnungen auf eines mit sechs bis acht Wohneinheiten reduziert. Interessenten für das Grundstück habe es trotz der Rahmenbedingungen schon gegeben. Man sei aber noch nicht in die Vermarktung eingestiegen, denn „wir mussten erst mal die Leitungen entwirren“.

Eine große Verlegung könne man nicht machen, doch soll die Leitung, die bislang unter dem vordersten Grundstückszipfel entlangführt wurden, unterirdisch darum herumgeführt werden. Sie sei ohnehin schon sehr alt, es habe einige Rohrbrüche gegeben. Ein weiterer Vorteil der Leitungsverlegung: Man könne das Gelände besser ausnutzen. Rund 50 000 Euro soll die Leitungsverlegung laut Döttinger kosten, „die die Gemeinde ohnehin in die Hand genommen hätte, um das Grundstück nutzbar zu machen“. Hinzu kommen Kosten für die Planer und für ein Artengutachten in Höhe von 15 000 Euro. „Das ist aber normal bei Bebauungsplänen“, so der Rathauschef.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Landrat sucht Mitstreiter für Wohnungsbau

Bezahlbare Wohnungen auf kommunalen Grundstücken

Hemmingen möchte laut Bürgermeister Thomas Schäfer das gut 1100 Quadratmeter große Grundstück des Bauhofs einbringen, der ins Gewerbegebiet zieht. Zwei Häuser mit je sechs Wohnungen sollen entstehen. In Remseck steht noch nichts Näheres fest.