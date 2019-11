Affalterbach Startschuss für kleines Baugebiet

Das sahen auch die Gemeinderäte so: „Es ist super, dass man Grundstücke gefunden hat, die der Gemeinde gehören. Es werden Geschosswohnungen für den mittleren Geldbeutel gebraucht“, sagte etwa Claudia Koch (ULA). Andreas Neuweiler (CDU) verband damit noch eine weitere Hoffnung: „Vielleicht kann man so auch private Grundbesitzer motivieren, so etwas zu ermöglichen, wenn es optisch ansprechend wird.“ Und Sonja Bänsch (FWV) sprach gar von einem „Sahnestückchen“ in toller Lage: „Damit haben wir viel für die Gemeinde getan.“ Erschlossen werden sollen die geplanten Gebäude über die Hochdorfer Straße. Bis es so weit ist, dass nach dem nun gefassten Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan auch tatsächlich gebaut werden kann, sind allerdings trotz eines beschleunigten Verfahrens noch einige Probleme zu lösen, die vor allem das Wasser betreffen. Der Löschteich wird mit Wasser aus der Brunnenstraße gespeist; was zuviel ist, fließt in den Apfelbach. Die Leitung bei den Dorfwiesen muss erhalten bleiben, und zu allem Überfluss befindet sich dort auch ein Privatkanal, der ebenfalls berücksichtigt werden muss. „Ganz einfach wird das nicht“, betonte Döttinger. Zu beachten sind auch eine Feldhecke, die das Gebiet nach Süden hin beschließt und die als besonders geschütztes Biotop gilt, und Bäume auf dem geplanten Baugebiet. Zudem schließt sich das Landschaftsschutzgebiet „Apfelbach-, Lembach- und Strombachtal einschließlich Stöckenberg, Mühlberg und Gaffert“ an. Eine von Stefan Hinner (SPD) angeregte mögliche Kombination der Kanalsanierung in der Hochdorfer Straße mit dem Bau der Häuser schloss der Schultes aktuell aus: „So, wie es derzeit aussieht, müssen wir an der Hochdorfer Straße nur ein kleines Stück auswechseln.“