„Polizeiruf“-Kritik: „An der Saale hellem Strande“ Kein Motiv und bockige Zeugen

Lokalpatriotismus Stuttgarter sind ja gern auf den Stuttgarter „Tatort“ stolz, Ludwigshafener drücken Lena Odenthal die Daumen. Das ist ein bisschen wie mit Fußballtreue. Aber Peter Kurth hat in Stuttgart am Theater gespielt, der Regisseur Thomas Stuber hat an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg studiert. Darum darf man im Südwesten von jetzt an auch mit einem Schal und einer Fahne mit den Aufdruck „‚Polizeiruf‘-Team Halle“ herumlaufen.

Unser Fazit Wenn doch nur alle „Tatort“- und „Polizeiruf 110“-Abende so spannend, witzig und rührend wären.

Spannung Note 1; Logik Note 2