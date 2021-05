„Polizeiruf 110“-Vorschau Die Neuen in Halle starten toll

In der Spitzengruppe

Das klingt vielleicht ein bisschen nach Klischee, nach dem ramponierten Bullen mit der losen Schraube, den dicken Fäusten und der weichen Stelle am Herzen. Aber „An der Saale hellem Strande“ ist von Thomas Stuber („In den Gängen“, „Cruso“) so stimmig wie eigenwillig inszeniert und vom Autor Clemens Meyer („Im Stein“, „Die stillen Trabanten“) fast schon dreist großartig geschrieben, also ganz anders. So gut nämlich, dass er vom Fleck weg in die Spitzengruppe aller „Polizeiruf“- und „Tatort“-Folgen je gehört.