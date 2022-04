„Polizeiruf 110“-Vorschau aus Rostock Frauenteam statt Zickenkrieg

Das Problem: Der Sechzehnjährige lebt im Zeugenschutz und darf in den Ermittlungen nicht auftauchen, wie Königs Chef Röder (Uwe Preuss) die Profilerin anweist. Max zu suchen ist deshalb nicht Königs, sondern Melly Böwes (Lina Beckmann) Job, von Berufs wegen Kripo-Hauptkommissarin in Bochum. Sie hat Max einst in der Vorzeigefamilie der Genths untergebracht und grätscht nun unverhofft König zwischen die Beine. Dass sie dazu noch Bukows Halbschwester ist, macht für König die Sache nicht leichter. Die Reibung zwischen den Frauen weicht aber unversehens intuitivem Teamwork – Autor Florian Oeller unterläuft gelungen jegliche Zickenkrieg-Erwartungen. Er und Regisseur Stefan Krohmer halten offen, welche Rolle Böwe in Zukunft spielen wird. Was aber schnell feststeht: Mit der Kollegin, die geradeaus und mit Herz agiert, zieht eine warme, helle Farbe in Rostock ein. Die Episode offenbart kratertiefe Risse in der geleckten Mittelschichtsharmonie, ist so mehr Sozialdrama als Krimi, aber trotzdem „hard stuff“ – in guter alter Rostock-Tradition.