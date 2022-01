„Polizeiruf 110“-Vorschau Showdown im wilden Osten

Stuttgart - Sascha Bukow (Charly Hübner) will Schluss machen – mit den alten Geschichten und Gesichtern aus dem Rostocker Untergrund, jetzt, wo sein Vater, der Boss von Rostock, tot ist. Und jetzt, wo die Liebe zwischen ihm und Katrin König (Anneke Kim Sarnau) offen da liegt und sie beide in eine Zukunft tragen könnte. Warum also nicht ein Sabbatjahr einlegen? Nur so eine Idee, doch König hat Schiss vor Plänen: „Ich genieß, was jetzt gerade ist.“