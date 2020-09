Planungen zur Marbacher Fußgängerzone Am Federkiel scheiden sich die Geister

Die Marktstraße ist aber auch keine Müllhalde – und dennoch quillen die Abfallbehälter oft über. Der ehemalige Stadtrat Martin Gündner wollte deshalb wissen, ob es denkbar sei, wie in anderen Städten große Behältnisse in den Boden einzulassen. Diese würden ein Signal senden, sobald die Kapazitäten erschöpft sind. „Es gibt natürlich diese unterirdischen Behälter, wir haben aber schon mit Mülleimern mit verschiedenen Größen geplant“, erwiderte Weigel. Man müsse jedoch in der Tat danach schauen, an den neuralgischen Stellen Mülleimer mit möglichst viel Fassungsvermögen zu installieren – beispielsweise für die Masse an Pizzakartons, ergänzte Jan Trost. Die vielen Schülern, die in die Stadt strömen, seien zwar Umsatzbringer, verursachten aber bei der Entsorgung der Verpackungen ihrer Mahlzeiten eben auch Unrat.