Marbacher Fußgängerzone Mit neuen Plänen den Nerv getroffen

Keine Debatten löste hingegen das überarbeitete Konzept im Hinblick auf die Bepflanzung aus. Ziel ist nach wie vor, mehr Grün in die Fußgängerzone zu bringen. „Es wird immer heißer. Und es ist auch für die Aufenthaltsqualität in Städten wichtig“, sagte Christof Weigel. Weil es aber an dem ersten Entwurf Kritik an der Fülle der angedachten Bäume gab und eine bessere Mischung mit beweglichen Elementen gefordert wurde, hat der Fachmann nun einen Kompromiss aus festen und mobilen Pflanzen erarbeitet. Über die Marktstraße verteilt sollen demnach in lockerer Folge einige wenige Felsenbirnen gesetzt werden, die über eine schmale und lichte Krone verfügen. Zum anderen sind aber auch Standorte für Blumenkübel reserviert. Bei den Sitzbänken will es Weigel ebenfalls nicht übertreiben. Denn letztlich solle die Fläche in der Fußgängerzone möglichst frei bleiben, um sie für Feste, Märkte und generell Veranstaltungen nutzen zu können.

Stattfinden werden all diese Events auf einem Belag, der gut begehbar sein soll. Das hob Christof Weigel extra hervor. Es werde wohl auf Platten mittlerer Größe hinauslaufen, an den Rändern könne es auch kleinformatiger werden. Farblich wird ein Rotton favorisiert. Details in der Frage müssen die Stadträte aber erst festzurren, kündigte der Bauamtsleiter Dieter Wanner an. Schon fix scheint hingegen, dass die Stadt von den bisherigen Kugeln als Leuchtmittel wegkommen will. Weigel favorisiert als Ersatz schlanke, elegante Stelen, mit denen ausgewählte Fassaden auch dezent angestrahlt werden können und in die sogar Steckdosen integriert sein sollen. Letzteres macht es möglich, für Veranstaltungen Strom abzuzapfen.

SO GEHT ES MIT DER FUßGÄNGERZONE WEITER:

Fahrplan: Auch nach der Infoveranstaltung für die Bürger sind die Pläne für die neue Fußgängerzone noch nicht in Stein gemeißelt. Die Anwohner haben jetzt erneut die Möglichkeit, sich mit Vorschlägen einzubringen. Zudem werden sich auch die politischen Gremien nochmals mit dem Konzept beschäftigen. Auf der Basis soll dann der Entwurf für die Umgestaltung samt Kostenberechnung verabschiedet werden, sagte Bauamtsleiter Dieter Wanner. Anschließend werde die Ausschreibung der Arbeiten vorbereitet. Die Bagger sollen im Sommer 2021 anrücken. Umgestaltet wird zunächst der Bereich zwischen Müllermarkt und Rathaus. Die Bauzeit dafür wird rund zwei Jahre dauern. Man will in sechs Abschnitten vorgehen und sich vom Rathaus sukzessive nach oben arbeiten. Der für den Tiefbau zuständige Planer Thomas Zeltwanger vom Büro ISTW kündigte an, dass dabei unter anderem Gas- und Wasserleitungen samt Hausanschlüssen erneuert würden. Der Zugang zu Geschäften und Wohnhäusern sowie der Anlieferverkehr soll gewährleistet sein. kem

