Parkplatznot in Steinheim Winterhalter wirbt um Verständnis

Steinheim - Vor ein paar Tagen hatte sich Matthias Reinbold über die Ankündigung eines Strafzettels an seinem Auto mächtig geärgert. Der Anwohner aus der Rielingshäuser Straße in Steinheim war der Meinung gewesen, dass er die Parkplatzmarkierung nur um wenige Zentimeter überschritten habe, sodass Eltern mit Kinderwagen und Rollstuhlfahrer auf dem Gehweg noch genügend Platz gehabt hätten. Er hatte der Verwaltung vorgeworfen, nicht mit Augenmaß vorzugehen. Die Anwohner hätten es wegen der beengten Verhältnisse ohnehin schwer, überhaupt einen Parkplatz zu finden. Zudem führe die Markierung dazu, dass an parkenden Autos immer wieder Seitenspiegel beschädigt würden, weil diese bei korrektem Parken in die Straße hineinragen würden.