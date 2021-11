Parkplatznot in Steinheim Gesperrter Parkstreifen zieht Ärger nach sich

Nicht arrangieren kann und will er sich jedoch mit den Folgen, die das nach sich zieht. „Der neue Parkstreifen wurde mit einer Markierung versehen, die dazu führt, dass die Fahrerseite eines vorschriftsmäßig abgestellten Autos in die Straße hineinragt“, erzählt der Steinheimer. Dies habe zur Folge, dass immer wieder die Außenspiegel von abgestellten Fahrzeugen abgerissen würden. „Weil das häufig nachts passiert, bleiben die Autohalter in der Regel auf ihren Schäden sitzen, da sich die Schadensverursacher gern einen schlanken Bleifuß machen“, beschreibt Matthias Reinbold anschaulich das, was strafrechtlich als Unfallflucht klassifiziert wird.