Osterbrunnen 2022 Erdmannhausen braucht Eier . . .

Erdmannhausen - Weihnachten naht. Man merkt es am Lebkuchenaufkommen in den Supermärkten. In Erdmannhausen ist man aber noch einen Schritt weiter. Dort ist schon das Osterfest in den Fokus gerückt. Aus der Bürgerschaft heraus entstand die Idee, einen Osterbrunnen zu initiieren. Deshalb werden schon jetzt ausgeblasene Eier gesammelt und zwar: „So viele wir kriegen können. Damit kann man nicht früh genug anfangen“, sagt Vanessa Gruber, die zusammen mit Andrea Jäger, Michaela Gerstberger, Michaela Probst und Alexandra Lenc-Dietl das Orga-Team Osterbrunnen bildet.