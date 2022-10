Oldtimer-Rallye in Marbach Alte Schätzchen auf vier Rädern

Glück gehabt: nach zwei heftigen Regentagen zeigt sich der 3. Oktober trocken und beständig. Beste Bedingungen also für die Rallye der Tobias-Mayer-Classic, die zum siebten Mal die Fans alter Fahrzeuge nach Marbach gerufen hat. Und als wäre es vertraglich vereinbart, reißt pünktlich zum Start um 12 Uhr sogar die Wolkendecke auf und die Sonne blitzt hervor. So dürfen sich nicht nur die Fahrer freuen, die ohne Verdeck unterwegs sind. Die herausgeputzten und hochglanzpolierten Lieblinge, die mindestens zwanzig Jahre alt sein müssen, können sich also auch von ihrer schönsten Seite auf dem Parkplatz vor dem Marbacher Schiller-Nationalmuseum präsentieren.