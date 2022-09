Oldtimer-Fans in Rielingshausen Wenn der Porsche gerade mal 14 PS hat

„Man riecht das Öl, man sieht die Mechanik: Da geht das Herz auf“

Für Till Beinder vom Obst- und Gartenbauverein Rielingshausen, der mit Daniela Wagner das Event auf dem Flugfeld auf die Beine gestellt hat, ist die Schau denn auch mehr als ein Zugeständnis an Nostalgieverliebte. „Wir wollten dem Ort eine generationenübergreifende Veranstaltung geben, die zeigt, wo wir herkommen“, sagt der junge Mann, der über seine Bienenvölker zum Verein kam. Beruflich als IT-Projektleiter tätig, findet er es wichtig zu sehen, was man mit seiner Hände Arbeit an greifbaren Ergebnissen erzielen kann. „Und in unseren dörflichen Strukturen, wo ich selbst früher bei der letzten Kuhbäuerin am Ort geholfen habe, haben landwirtschaftliche Maschinen nun mal zum Alltag gehört. Man riecht Öl und Diesel, man sieht die Mechanik: Das spricht das Herz an.“ Den Musikverein Marbach zur Unterhaltung eingeladen, eine rollende Kaffeebar, Kuchentheke, einen Landmaschinenhandel und einen Brezelwagen, der passenderweise im Oldtimer verkauft, dazu organisiert: So wird das Ereignis, trotz frösteliger Temperaturen, ein Anziehungspunkt und Ort für angeregte Fachsimpeleien. Mehr als 100 alte Landmaschinen, Autos, Mopeds und eine Cessna Baujahr 1963 reihen sich aneinander. „Es wären sogar noch ein paar mehr gewesen, aber wegen des unsicheren Wetters gab’s einige Absagen“, erzählt Beinder. Mancher Besitzer der alten Fahrzeuge – darunter Methusalems wie die Primus-14-Straßenzugmaschine mit Deutz-Motor aus dem Jahr 1935 von Jürgen Schlosser aus Großbottwar – sind selbst recht jung. Das Tüfteln an alten Gefährten, die noch nicht komplett mit nicht mehr selbst zu handelnder Elektronik vollgestopft sind, ist ein unterschiedliche Altersgruppen verbindendes Hobby.