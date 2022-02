ÖPNV in Steinheim Ankunft von Bussen in Echtzeit sehen

Verzögerung wegen Corona und Co.

In den Sternen steht allerdings, wann die Modernisierung über die Bühne gehen kann. Michael Knöpfle will sich in der Frage zu keinen Prognosen hinreißen lassen – was angesichts der Vorgeschichte vollziehbar ist. Schließlich bereitet die Stadt das Ganze bereits seit geraumer Zeit vor, eine Lieferung stand im Frühjahr 2020 sogar in Aussicht – ehe die Pläne jäh durchkreuzt wurden. Ein Mix aus Lieferschwierigkeiten, Corona und anderen Faktoren habe dazu geführt, dass es zu Verzögerungen kam, erläuterte Knöpfle. Grundsätzlich angestrebt wird nun, die neue Technik jeweils dann zu installieren, wenn die Bushaltestellen in der Stadt barrierefrei umgestaltet werden. Ein Projekt, das sich die Kommune für dieses Jahr vorgenommen hat. Knöpfle strebt eine Vergabe der Arbeiten für April an, sodass die Umsetzung wohl im späten Frühjahr oder Frühsommer starten könne. Sollten die Fahrgastanzeiger aber nicht zum Zeitpunkt der Umgestaltung zur Verfügung stehen, werde man die nötigen baulichen Vorkehrungen treffen, um das System später direkt und ohne größeren Aufwand anschließen zu können. In der Kleinbottwarer Straße, in der die Haltestellen bereits barrierefrei sind, würden die Displays nachträglich installiert, sobald sie geliefert wurden.