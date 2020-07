Neuzugänge beim VfB Stuttgart Ist Waldemar Anton der Erste?

So kurz nach dem Aufstieg sind es zunächst aber andere Themen, die die VfB-Strategen noch mehr beschäftigen. Wann beginnt die neue Saison? Wie kann ein Trainingslager unter Corona-Bedingungen durchgeführt werden? Wann darf wieder vor Zuschauern gespielt werden? All das gehört zu den vielen ungeklärten Fragen, mit denen sich die sportliche Leitung um Trainer Pellegrino Matarazzo und Sportdirektor Sven Mislintat in dieser Woche auseinandersetzt, in der sie gleichzeitig die Analyse der alten Saison vornimmt.