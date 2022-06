Neuer Wanderführer Naturidylle und Großstadtgeheimnisse

Vier Paar Wanderstiefel hat der Benninger Werner Sippel durchgelaufen, seit er in den 1970er Jahren gemeinsam mit seiner Frau Gabriele beschlossen hat, die Schönheiten der Region per pedes zu erkunden. Und das, wie er betont, trotz guter Schuhqualität, die wichtig sei. Das klingt viel, ist aber relativ wenig, wenn man weiß, dass er allein für seine drei Wanderführer mit Routen in der Region mehr als 1000 Kilometer zurückgelegt hat.