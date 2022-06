Neuer Style beim VfB Stuttgart So sieht das neue Heimtrikot des VfB Stuttgart aus

Lesen Sie auch 29 Bilder Video VfB Stuttgart Transfermarkt Außenverteidiger verlässt den VfB wieder In unserem großen Transferticker bilden wir alle Entwicklungen, News und Gerüchte auf dem Transfermarkt rund um den VfB Stuttgart ab.

Präsentiert wurde an diesem Freitag dagegen das neue Outfit der Torhüter. In Grün-Schwarz oder in Orange-Schwarz wird VfB-Keeper Florian Müller in der neuen Saison im Tor stehen. Die Saison beginnt für den VfB mit dem Pokalspiel am 29. Juli (18 Uhr) in Dresden. Am 6. oder 7. August startet das Team gegen RB Leipzig in die Bundesligasaison 2022/2023.