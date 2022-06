Ex-Spieler des VfB Stuttgart „Großer Schritt“ – Der neue Club von Erik Thommy steht fest

Bei der Vorstellung ihres neuen Spielers haben sie sich besonders viel Mühe gemacht – und auch jene Vereine aufgezählt, in denen Erik Thommy seine ersten Schritte als Fußballer gegangen ist. „As a youth player, Thommy developed in academies at SV Kleinbeuren (2000-2002), SSV Ulm (2002-2009) and TSG Thannhausen (2009-2010) before moving to FC Augsburg“, heißt es auf der Homepage von Sporting Kansas City.