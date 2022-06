Neuer Faulturm fürs Klärwerk Heldenmühle 6,5 Millionen-Euro-Projekt startet

Der neue, mehr als 20 Meter hohe Faulturm wird 2500 Kubikmeter Klärschlamm fassen. Sein Bau ist nötig, weil einer der beiden bereits bestehenden Faultürme an der Häldenmühle marode ist und abgerissen werden muss. Er fasst 1500 Kubikmeter und wurde bereits 1971 gebaut. „Von ihm werden wir uns trennen, da er zu klein und baufällig ist“, sagt Andreas Knie, der Betriebsleiter des Gruppenklärwerks Häldenmühle, zu dem die Abwasser von Marbach, Steinheim, Großbottwar, Benningen, Murr und Erdmannhausen fließen – insgesamt also die von rund 50 000 Haushalten plus gewerbliche beziehungsweise industrielle Abwasser. Alles in allem ist die Anlage auf 80 000 Einwohner ausgelegt.