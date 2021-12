Abfallentsorgung Müll in Marbach türmt sich höher

Gespräche sollen Lösung bringen

Zugleich verdeutlichten die Räte, dass sie noch mehr als das erwarten. Man trage bei der Müllentsorgung weite Teile der Lasten für den Landkreis, konstatierte Jochen Biesinger (CDU). Deshalb hätte die Kommune gerne einen größeren Stück von den Erlösen ab, zum Beispiel über die Gewerbesteuer. Die orientiert sich an den Mitarbeitern vor Ort. Und das sind aktuell lediglich drei in Marbach. Auch die Ankündigung von Schaible, das Personal in der Schillerstadt um ein bis zwei Köpfe aufzustocken, löste im Ausschuss keine Jubelstürme aus. Vor allem angesichts der Tatsache, dass bei der Firma insgesamt 125 Frauen und Männer in Lohn und Brot stehen. Der GWV-Chef zeigte sich aufgeschlossen, den Anteil von Marbach zu vergrößern. „Wir werden nochmal mit der Stadtverwaltung sprechen, damit wir das so hinbekommen, dass Sie entsprechend berücksichtigt werden“, kündigte er an. Zuletzt habe die GWV 17 000 Euro Gewerbesteuer an die Kommune überwiesen.

Der Müllumschlag

Häldenmühle

Auf dem Gelände der Gesellschaft für Wertstoff-Verwertung (GEW) neben der Marbacher Kläranlage können Bürger beispielsweise Grüngut und Gartenabfälle abliefern. Zudem wird auf dem Gelände Unrat umgeschlagen. Beim Biomüll sind es derzeit 18 000 Tonnen pro Jahr, künftig sollen es etwa 4000 Tonnen mehr sein. Etwa 50 Prozent des Abfalls, der im Landkreis Ludwigsburg in der braunen Tonne landet, wird an der Häldenmühle umgeschlagen.

Neue Stoffe

Künftig sollen auch Papier, Leichtverpackungen und Glas auf dem Gelände in Marbach abgeladen und kurze Zeit später wieder abgeholt und weitertransportiert. Der GEW-Geschäftsführer Peter Schaible schätzt, dass von diesem Material rund 20 000 Tonnen an der Häldenmühle umgeschlagen werden.