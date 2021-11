Aufgabe für Kläranlage Schlamm soll kurze Wege zurücklegen

Konkreter Vorschlag in Marbach

Einen Schritt weiter als die Steinheimer Grünen ging jetzt sogar die Gruppe Puls in Marbach, wo der Sachverhalt ebenfalls umstritten ist und die Entscheidung vor einigen Monaten vertagt worden war. Puls hat bei der Wiedervorlage des Themas gefordert, sich dem Zweckverband Klärschlammverwertung Böblingen anzuschließen. Damit ließen sich mögliche lange Transportwege verhindern. Die SPD äußerte wie auch Puls Bedenken, dass der Preis auf dem freien Markt „in astronomische Höhen“ steigen könne und regte an, 2022 noch mal zu diskutieren, wenn mehr Infos vorhanden sind. Schließlich muss die Entscheidung dem Regierungspräsidium erst 2023 mitgeteilt werden. Puls und SPD blitzten mit ihren Anträgen aber bei der Mehrheit der Kollegen im Gemeinderat ab, der seine Vertreter damit wie die Kollegen in Steinheim mit dem Mandat in die entscheidende Zweckverbandssitzung am 1. Dezember schickt, für eine europaweite Ausschreibung zu stimmen.