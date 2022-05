Neuer Bürgermeister in Washington MO Die Partnerschaft bleibt eine Herzensangelegenheit

Außer mit der spontanen Sympathie für die Erdmannhäuser Familie erklärt Hagedorn das ein Stück weit mit der Geschichte seines Heimatortes Washington MO und dessen überwiegend deutschstämmigen Einwohnern. „Unser gemeinsames Erbe ist in beiden Städten immer noch sehr offensichtlich: Hart arbeitende Menschen, die Kunst und Theater lieben, außerdem gutes Essen, Bier, Wein und Orchestermusik, die gerne in der Natur sind, die einander helfen und sich ehrenamtlich engagieren. Und natürlich spielt auch die Familie für uns eine wichtige Rolle.“ Aus Hagedorns Sicht ist es „extrem wichtig für unsere jungen Leute, dieses gemeinsame Erbe zu erleben.“ Denn, so der vielgereiste Ex-Pilot: „Die Welt ist viel kleiner, als die meisten von uns glauben, und die Akzeptanz anderer, die nicht so aufgewachsen sind wie wir, ist essenziell!“