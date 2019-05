Aber zunächst ein kleiner Rückblick: Im Jahr 1988 entschloss sich Washington, eine Partnerstadt in Deutschland zu suchen. Noch im selben Jahr ist die Verbindung durch den amerikanische Walt Hatcher und Dr. Helmut Sorg aus Marbach in die Wege geleitet worden. Offiziell besiegelt haben die Städte ihre Partnerschaftsurkunde am 10. November 1990 während einer Feierstunde im Humboldt-Saal des Deutschen Literaturarchivs. Unterzeichnet durch die damaligen Bürgermeister Stephen J. Reust und Heinz Georg Keppler, auch 21 Bürger aus der Partnerstadt in den USA waren dabei. 63 Marbacher flogen am 26. Mai 1991 nach Washington, um inmitten eines feierlichen Programms, die dortige Unterschrift des Vertrags zu erleben.