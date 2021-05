Neue Pumptrack-Anlage in Steinheim Die Berg- und Talbahn nimmt Gestalt an

Eine Benutzungsordnung wird regeln, zu welchen Bedingungen man wann die 44­­ Meter lange und 20 Meter breite Konstruktion am Freizeitpavillon mit Roller, Rad oder Skateboard entlangflitzen kann. Demnach heißt es im Winter von 9 bis 17 Uhr Bahn frei, im Sommer beginnt der Spaß zur gleichen Uhrzeit, Schluss mit lustig muss dann aber erst um 21.30 Uhr sein. Wobei die Anlage so weit außerhalb der Wohnbebauung liegt, dass das Beeinträchtigungspotenzial sehr überschaubar erscheint. Auch deshalb hält Gundelsweiler den Standort für geradezu prädestiniert. Man befinde sich in unmittelbarer Nähe zu Schulcampus, Freibad, Finnenbahn, Kunstrasenplatz und Stadion. „Die Pumptrackanlage ist eine schöne Abrundung für dieses Campus- und Freizeitareal in Steinheim. Und sie steht an einer Stelle, an der das Thema Lärmbelästigung keines sein darf“, resümiert er.