Pumptrackanlage in Steinheim Große Sprünge sind erst nächstes Jahr drin

Steinheim - In Affalterbach hat sich die Pumptrackanlage beim Sportzentrum als großer Renner und Publikumsmagnet erwiesen. Insbesondere die jüngeren Semester rollen hier mit ihren Rädern über den hügeligen und kurvigen Parcours und vollführen dabei teils atemberaubende Sprünge. Bald haben Jung und Alt auch in Steinheim die Möglichkeit, die Schwerkraft für einen kurzen Moment auszutricksen. Denn auch in der Urmenschstadt soll eine Pumptrackanlage errichtet wurden. Den Grundsatzbeschluss dazu hatte der Gemeinderat schon gefasst, am Dienstagabend segnete der Ausschuss für Technik und Umwelt das Baugesuch ab.