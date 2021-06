Neue Konzeption im Museum Das Benninger Museum im Adler ganz neu erleben

Vor etwa eineinhalb Jahren hat Judith Szulczynski-Bajorat die Leitung des Heimatmuseums an der Ludwigsburger Straße übernommen. Seither liegt ihr Augenmerk an der Überarbeitung der Dauerausstellung mit den Themenbereichen Hausierer-Handel, Dienstmädchen und Weinbau. Und das tat sie mit einem durchaus innovativen Ansatz. Präsentation und Darstellung wurden verändert, zeitgemäße Elemente wie Touch-Panels installiert. „Bisher konnte man gucken, jetzt kann man erleben“, kommentierte der Benninger Bürgermeister Klaus Warthon in der jüngsten Gemeinderatssitzung, in der Judith Szulczynski-Bajorat die neue Konzeption vorstellte.