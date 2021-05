Benningen hat sich gemausert Die Gemeinde wird Stück für Stück schöner

In seinem Ausblick richtete der Bürgermeister den Fokus auf die Neuordnung des Areals rund um die Krone in Benningen, das Untersuchungsgebiet „Kirchtal“ und Gebäude entlang der Ludwigsburger Straße für ein Gebiet Ortskern III sowie die Gebäudesituation am Kelterplatz. Dort will die Gemeinde die Aufenthaltsqualität am Neckar steigern. Ein Bürger-Workshop soll dann weitergeführt werden.