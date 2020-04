Geldregen über der Region Freude über Zuschüsse

Marbach/Bottwartal - Baumaßnahmen in Städten und Gemeinden werden in der Regel aus mehreren Töpfen finanziert. Die Kommunen setzen darauf, dass neben eigenen Geldern auch Zuschüsse von der Landesregierung, vom Bund und eventuell sogar von der Europäischen Union kommen. Das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg hat nun die Förderbescheide aus dem Programm der städtebaulichen Erneuerung an knapp 400 Kommunen im Land mit einem Gesamtvolumen von mehr als 265 Millionen Euro versandt. In den Genuss einer Förderung kommen auch fünf Gemeinden aus Marbach und dem Bottwartal, die sich zusammen über mehr als 2,1 Millionen Euro an Zuschüssen freuen können.