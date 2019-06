Benningen - Zum 30-jährigen Bestehen des Museums im Adler in Benningen zeigen die Mitarbeiter die Sonderausstellung „Heimspiel“. Die Schau und auch das umfangreiche Rahmenprogramm bis zu den Sommerferien 2019 widmen sich dem Fußball in Benningen im Besonderen und der Kulturgeschichte des Sports mit dem runden Leder im Allgemeinen. In dem Video der Marbacher Zeitung erklärt die Museumsleiterin Christina Vollmer, was das Besondere an der Ausstellung ist.