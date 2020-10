Neue Corona-Risikogebiete Für Südtirol und große Teile Österreichs gelten jetzt Reisewarnungen

Herber Schlag für die Tourismus-Branche

Österreichs Hauptstadt Wien sowie die westlichen Bundesländer Vorarlberg und Tirol standen bereits zuvor auf der roten Liste. Nun kamen auch die an Deutschland grenzenden Bundesländer Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich sowie das Burgenland und die Steiermark hinzu. Zuletzt meldete Österreich an sieben aufeinanderfolgenden Tagen 121,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, weit über der als kritisch angesehenen Marke von 50. In Kärnten lag diese Zahl bei 51,5. Auch in der Schweiz steigen die Zahlen noch schneller an als in den meisten anderen europäischen Ländern. Zuletzt wurde ein neuer Höchststand von über 5500 Neuinfektionen gemeldet.