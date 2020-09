Urlaub in Europa In diesen Ländern gelten wegen Corona Reisewarnungen

Laut dem Auswärtigen Amt werden diese dann ausgesprochen, wenn in einem Land oder in einer Region die Zahl der Neuinfizierten im Verhältnis zur Bevölkerung von 50 Fällen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen überschritten wird. Am Mittwoch, dem 9. September, wurde diese Liste an Gebieten noch einmal erweitert. Zu den neuen Risikogebieten in Frankreich zählen unter anderem die Insel Korsika und die Gebiete Occitanie und Auvergne-Rhônes-Alpes. In Letzterer befindet sich die Stadt Lyon. Auch das beliebte Urlaubsziel Dubrovnik in Kroatien wurde zu den Gebieten mit hoher Infektionszahl hinzugefügt. Eine Reisewarnung gibt es weiterhin für das gesamte Land Spanien. Bereits bestehende Buchungen in betroffene Regionen, können kostenlos storniert werden.