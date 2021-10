Nach Waschbären-Tod PETA verdoppelt Belohnung

Affalterbach-Wolfsölden - Nachdem ein Waschbär am 13. September von Bürgern in einer illegalen Schlagfalle in Wolfsölden gefunden wurde, der dann eingeschläfert werden musste, läuft die Suche nach dem Verursacher weiter. PETA setzte ursprünglich eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise aus, die zur Überführung der verantwortlichen Person führen. Meldungen blieben bislang aber aus. Daher stockt die Tierrechtsorganisation die Summe nun um weitere 1000 Euro auf. Das teilte sie am Donnerstag mit.