Nach Übergriff in der S4 bei Marbach „Ich habe kein kriminelles Herz“

Drogen, Hunger und Schlafmangel

„Ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe oder nicht. Ich frage mich das jeden Tag“, verlas der Richter die Worte des Hauptangeklagten. Des Weiteren hatte der 22-Jährige zu Papier gebracht: „Wenn ich das gemacht habe, dann tut es mir leid. Ich mache das normalerweise nicht. Ich habe kein Bedürfnis danach, eine Frau anzufassen. Ich habe eine Frau. Ich bin nicht kriminell und habe kein kriminelles Herz.“ In diesen Tagen habe er wegen Streitigkeiten mit einer von seinen zwei Partnerinnen Wodka, Ecstasy, Marihuana und weitere Betäubungsmittel zu sich genommen, zudem nichts gegessen und nicht geschlafen. „Mein Kopf war kaputt“, so der Angeklagte. Freunde hätten ihn in diesem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Von dort sei er dann ins Gefängnis gekommen, wo er von den gegen ihn gerichteten Vorwürfen in der S-Bahn hörte. „Ich weiß, dass eine Kamera im Zug an der Decke ist. Aber ich weiß nicht, was ich gemacht habe“, beteuerte er in seinem Schreiben, in dem es viel um die Streitigkeiten mit der einen von seinen zwei Partnerinnen ging sowie um seine Geschichte, die, seitdem er neun Jahre alt ist, von Leid, Tod und Umzügen in andere Länder geprägt ist. „Deutschland ist das Land, in dem ich ein gutes Leben habe. Wenn das nun in meinem Status steht, dann war es das. Ich weiß nicht, wo ich ein anderes Leben bekommen soll“, macht er in seinem Brief klar. Des Weiteren hob er darin immer wieder hervor, nicht schizophren zu sein, wie man es ihm auch schon bescheinigt hätte, sondern einfach unter einem Trauma zu leiden.