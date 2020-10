22-Jähriger wegen Übergriffigkeit vor Gericht Chaotischer und wirrer Prozess-Auftakt

Dem 22-Jährigen wird vorgeworfen, am 13. Mai in der S-Bahn zwischen Marbach und Erdmannhausen sexuelle Handlungen an einer Frau gegen deren Willen vorgenommen zu haben. Dabei soll er sich in einem menschenleeren Abteil unerwartet an sie gedrückt, mit der linken Hand festgehalten und mit der rechten Hand die Jacke der Frau geöffnet haben. Er soll dann seine Hand unter ihren BH geschoben und sie schmerzhaft an der Brust berührt haben. Danach soll seine Hand in Richtung Genitalbereich gewandert sein und sie unsittlich berührt haben. Laut Anklage habe er erst von ihr abgelassen, als die S-Bahn Halt in Erdmannhausen machte.