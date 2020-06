Nach Randale in Stuttgart Polizei zieht vorläufige Bilanz

Nach den Ausschreitungen in der Nacht zum Sonntag in der Stuttgarter Innenstadt gibt die Polizei weitere Einzelheiten bekannt. Erste Erkenntnissen bestärken, dass offenbar ein Einsatz wegen eines Rauschgiftdeliktes der Auslöser für die folgende Gewalt gewesen ist. Die Beamten hatten gegen 23.30 Uhr einen Tatverdächtigen im Bereich des Oberen Schlossgartens vorläufig festnehmen wollen, als sich eine Vielzahl der umstehenden Personen mit diesem solidarisch zeigten. Die Menge griff die eingesetzten Polizisten an und bewarf diese mit Steinen und Flaschen. Nachgeforderten Einsatzkräften gelang es unter Einsatz von unmittelbarem Zwang und Pfefferspray die randalierende Gruppe in Richtung Schlossplatz wegzudrängen.