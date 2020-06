Randale in der Stuttgarter Innenstadt Polizisten attackiert und Scheiben zertrümmert

In der Nacht zum Sonntag ist es in Stuttgart zu erheblichen Angriffen auf Polizisten, Streifenwagen und Geschäfte in der Innenstadt gekommen. Mehr als ein Dutzend Beamte erlitten Verletzungen. Ursprung der Krawalle war wohl eine Polizeikontrolle anlässlich eines Rauschgiftsdelikts. In Folge dessen solidarisierten sich Feiernde aus dem Bereich des Eckensees. In weiteren Verlauf zogen die Menschen in Richtung Schlossplatz weiter und verteilten sich auch in Gruppen in der Innenstadt.