Nach Abgang von Rainer Widmayer Der VfB Stuttgart muss sein Trainerteam umbauen

Stuttgart - Der Plan war ein guter: Bei all den Cheftrainern, die der VfB Stuttgart in den vergangenen Jahren so beschäftigte, sollte es fortan zumindest eine vereinsinterne Konstante auf der Position des Co-Trainers geben. Unter dieser Prämisse lotste der VfB im Frühjahr des vergangenen Jahres Rainer Widmayer von Hertha BSC zurück nach Stuttgart. Was doppelt passte, schließlich wollte der Fußballlehrer nach Jahren in Berlin wieder bei seiner Familie in der Region Stuttgart leben. Doch nun gilt der Plan als gescheitert.