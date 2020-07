VfB Stuttgart in der Bundesliga Das sind die aktuellen Marktwerte der VfB-Profis

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat nach einer turbulenten Spielzeit schlussendlich doch den ersehnten Aufstieg geschafft und tritt in der kommenden Saison wieder in der Fußball-Bundesliga an. Die Vorbereitung hierauf startet im August, wenn die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo unter anderem ein Trainingslager im österreichischen Kitzbühel absolvieren wird.