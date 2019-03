Mundelsheim Startschuss für Seelhofen IV

Zum Bebauungsplan gingen neben den Vorgaben zur Umsiedlung noch weitere 17 Stellungnahmen ein, erklärte Stahl. Keine davon habe aber Änderungen im Plan zur Folge, da es sich in erster Linie um Formulierungen oder Bedenken handle, die ausgeräumt werden können. Ein Beispiel sei der Steinbruch, so Margarethe Stahl: „Der Abbau erfolgt aber in Richtung A81.“ Was das Angrenzen an die Landwirtschaft angehe, sei durch das Baufenster sowie eine Trennung durch Feldwege genug Abstand zur Wohnbebauung vorhanden. Durch einen Teil der Räte war auch im November angeregt worden, strengere Vorgaben zur Begrünung festzuhalten – etwa das Verbot von Steingärtnern, rekapitulierte Stahl: „Das ist aber nur schwer begründbar.“ Im Bebauungsplan ist daher nun festgehalten, dass neben der Flachdachbegründung auch standortnahe und heimische Pflanzen in den Gärten anzupflanzen sind.