Oberstenfeld - Hanns-Otto Oechsle erklärt in diesem Video, was ein Eidechsavergrämer macht - natürlich auf schwäbisch. Der gebürtige Cannstatter erzählt kleine Geschichten, die er irgendwann irgendwo aufgeschnappt hat oder die ihm in den Kopf gekommen sind. Alle Videos von ihm sind auf dem YouTube-Kanal der Marbacher Zeitung zu finden.