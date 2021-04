Mögliche Aufstellung des VfB Stuttgart Wie Pellegrino Matarazzo die Ausfälle kompensieren will

Konstantinos Mavropanos ist gelbgesperrt

Bei den verletzten Egloff und Gonzalez ist ein positiver Corona-Fall in ihrer Reha-Gruppe dafür verantwortlich, bei Kaminski einer in der Kita seines Kindes. Für den Polen ist dies besonders bitter. Denn durch die Gelbsperre von Konstantinos Mavropanos hätte der Verteidiger wie in Berlin auch im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg gute Chancen auf einen Einsatz gehabt. Da VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo auch jungen Spielern eine Einsatzchance geben möchte, dürfte der 19-jährige Naouirou Ahamada in die Startelf rücken.