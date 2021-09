Marvels Kung-Fu-Superhelden Kampfkunst und die Macht der Liebe

Stuttgart - Eine gehörige Portion „Tiger and Dragon“, dazu etwas „Harry Potter“ und „Herr der Ringe“, eine Prise „Unendliche Geschichte – und fertig ist der erste Martial-Arts-Film aus dem Hause Marvel. Es ist auch der erste Film mit überwiegend asiatischstämmigen Akteuren, angefangen beim Regisseur Destin Daniel Cretton, der unter anderem japanische Wurzeln hat. „Shang-Chi and the Legend of the ten Rings“ ist also so etwas wie das asiatische Gegenstück zu „Black Panther“ (2018), der bei Afroamerikanern und in Afrika Euphorie auslöste.